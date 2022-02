"Nie wierzcie w kłamstwa". Na okupowanych terenach Ukrainy trwa prowokacyjna akcja separatystów

Władze samozwańczych republik z Doniecka i Ługańska prowadzą masową ewakuację ludności cywilnej na terytorium Rosji. Dźwięk syren alarmowych były wezwaniem do ewakuacji. Prorosyjscy separatyści w propagandowych przekazach twierdzą, że powodem jest zagrożenie ze strony Ukrainy. W rzeczywistości to jednak kolejny dowód na realizowaną operację pod fałszywą flagą, czyli wymyślony pretekst, który może posłużyć do kontynuowania ostrzału ukraińskich pozycji.