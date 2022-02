Nie udzielono mu pomocy, zmarł na izbie przyjęć. Lekarz usłyszał wyrok

Dziewięć godzin męki

Do śmierci Krzysztofa Siweckiego doszło w marcu 2019 roku. 39-latek wszedł o własnych siłach do Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z opuchniętą i siną nogą. Został tam skierowany w trybie pilnym przez lekarza rodzinnego, który podejrzewał u mężczyzny zator - stan zagrażający życiu. Po przybyciu do szpitala pacjent otrzymał kolor zielony z oczekiwaniem powyżej czterech godzin. W tym czasie z nogi mężczyzny sączył się płyn z krwią.