Lekarze nie rozpoznali udaru? 33-latka walczy o życie

To był udar

Rano siostra Dagmary przeżyła szok. Gdy pojawiła się w szpitalu ujrzała 33-latkę leżącą na SOR-ze. Bełkotała, przewracała się z boku na bok. Miała mówić, że ją naćpali. Mówiła, że bardzo chce jej się spać. Później do szpitala dojechał narzeczony i mama kobiety. To jej lekarze powiedzieli, że córka miała udar i jej stan jest ciężki. Kilka godzin później stan 33-latki pogorszył się na tyle, że została przewieziona do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, gdzie lekarze przeprowadzili zabieg trepanacji czaszki. Do dziś Dagmara przebywa na OIOM-ie.