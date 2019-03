Śmierć na izbie przyjęć. Szpital w Sosnowcu miał nawet dyplom "przyjazny dla pacjentów"

Mają sprzęt WOŚP, chwalą się certyfikatem "szpital przyjazny pacjentom", dostali 45 mln na budowę bloku operacyjnego, wzrosły im pensje. Jedyne czego brakuje w szpitalu miejskim w Sosnowcu to elementarnego poczucia wrażliwości.

To właśnie tu po 9 godzinach oczekiwania na pomoc lekarską 39-letni Krzysztof S. skonał na izbie przyjęć. Mężczyzna mógł mieć zator żyły w nodze, ale wszedł do szpitala o własnych siłach. Słabł z godziny na godzinę, a z jego opuchniętej kończyny sączyła się krew i płyny. Regularnie miała odwiedzać go jedynie sprzątaczka, aby wycierać zabrudzoną podłogę. Kiedy wreszcie zajęli się nim lekarze, jego stan był krytyczny. Zmarł wieczorem.