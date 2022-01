Stracone pokolenie COVID-19. Lekarz nie kryje emocji

Cykl szkolenia specjalizacyjnego ma ściśle określony czas. On jest różny dla różnych specjalizacji. Jeżeli w trakcie pięcioletniej specjalizacji z onkologii przychodzi komuś zajmować się przez dwa lata pacjentami z COVID-19, a nie z nowotworami, to musi mieć to wpływ na rozwój zawodowy młodego lekarza. To rodzi frustrację, czasem prowadzi do odejścia z zawodu, co szczególnie widzimy za granicą.