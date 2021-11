Spowiedź młodego lekarza w dobie COVID-19. "Owszem, rośnie we mnie frustracja"

Tak, może. Jeśli liczba zakażeń przekroczy liczbę z poprzedniej fali, to jest to realny scenariusz. Zabraknie specjalistów i znowu wrócimy do sytuacji, że ciężko chorymi na COVID-19 będą zajmować się lekarze innych specjalizacji, bez pomocy anestezjologa. Może zabraknąć pielęgniarek, karetek. Kiedy wszystkie karetki z jednej stacji pojadą do pacjentów z COVID-19, to nie przyjadą do pacjentów z zawałem serca czy udarem mózgu. To samo dotyczy sytuacji w szpitalach czy na SOR-ach. System ochrony zdrowia nie jest przygotowany na taką liczbę chorych wymagających medycyny ratunkowej czy intensywnej terapii. System jest niedofinansowany, personelu jest zdecydowanie za mało. Państwo nie było przygotowane na tę pandemię.