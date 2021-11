Rekordy zakażeń i zgonów. Prof. Krzysztof Tomasiewicz: Przeciwnicy szczepień nie zmieniają podejścia

Od dawna o tym mówimy. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, w których nie tworzy się rozwiązań dla zaszczepionych i niezaszczepionych. Rząd twierdzi, że nie wszystkim by się to spodobało. Ale to nie ma się wszystkim podobać. Przecież my mówimy o bezpieczeństwie ludzi, populacji, narodu. Powinniśmy bezwzględnie pójść drogą krajów europejskich.