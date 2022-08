"Nie ma sensu rozmawiać o Tusku". Tak przygotowano Dworczyka na rozmowę z Piaseckim

Co ciekawe, strategia przewidywała też ataki. W tezie "Samorząd Pogardy i Puste Obietnice (pisownia oryginalna – red.)" czytamy: "PO to Puste obietnice. To jest partia bez programu, opierająca się tylko na jednym haśle - ‘Odsunąć PiS’. A co mają do zaproponowania Polakom na Lubelszczyźnie, Małopolsce, Śląsku i innych regionach? Może to co zaprezentował prezydent Smogorzewski w Legionowie? Samorząd pogardy".