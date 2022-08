Joński i Szczerba o aferze respiratorowej: Kompromitacja służb i upadek państwa

- Polska przypomina coraz bardziej świat mafijny. A w półświatku mówi się, że są dowódcy i są żołnierze. I niewątpliwie szef Agencji Wywiadu, która zajmowała się sprawą kontraktu na respiratory, a później nieudolnie poszukiwała według zeznań Morawieckiego handlarza bronią, jest żołnierzem. Dowódcą jest Mateusz Morawiecki - stwierdził poseł KO Michał Szczerba. - To on koordynuje wszystkie służby przy pomocy swoich ministrów, to on również w swoich wypowiedziach wielokrotnie rozgrzeszał umowę na respiratory. W tej sprawie mamy kompromitację państwa - dodał.