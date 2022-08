Tusk głównym celem "Wiadomości". "Nowa gra towarzyska"

Nawiązania do lidera PO nie zabrakło również w ostatnim, środowym materiale "Wiadomości" TVP1. Tym razem telewizja rządowa porównała go do prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, sugerując, że wdrożenie propozycji szefa PO skończyłoby się inflacją tak wysoką, jaka obecnie panuje w Turcji.