Tusk jak Erdogan? Karkołomne porównanie w "Wiadomościach"

W środowym wydaniu "Wiadomości" po raz kolejny sporo miejsca poświęcono Donaldowi Tuskowi. Tym razem Telewizja Polska porównała go do prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana sugerując, że wdrożenie propozycji szefa PO skończyło by się inflacją tak wysoką, jaka obecnie panuje w Turcji.