Tusk odpowiedział na pytanie TVP Info. "Teza nieadekwatna do rzeczywistości"

Działacz PO, który został oskarżony przez pracownicę o molestowanie seksualne, został zawieszony w prawach członka partii do czasu wyjaśnienia sprawy - poinformował we wtorek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. To reakcja na opublikowane doniesienia "Gazety Lubuskiej" dot. afery w gorzowskim WORD.