Napij się, zjedz i wracaj na Białoruś. To pushback "humanitarny"

- Zmiana rządu nie wpłynęła na to, co widzimy w szpitalu. Nie mamy co prawda pacjentów, którzy by nam zgłaszali, że byli bici czy maltretowani przez funkcjonariuszy, ale marzec i kwiecień były rekordowe, jeśli chodzi o napływ pacjentów ­- zauważa dr Tomasz Musiuk. - W całym zeszłym roku hospitalizowaliśmy 180 migrantów, a w tym - od stycznia do teraz - już ponad 90 osób. Mamy głównie pacjentów urazowych: złamania, upadki z wysokości, pocięcia drutem. Rany zabrudzone, brzydkie złamania, często konieczność operacji. Migranci to około 4-6 procent wszystkich naszych pacjentów.