Hanna Machińska: Polska okrywa się hańbą, której nie zmyjemy

Przed oczami stają mi też Syryjki, matka z 17-letnią córką. Kobieta złamała nogę, trafiła do szpitala. Aktywiści, którzy ją wsparli, błagają służby, by wpuszczono dziewczynę do placówki, ale spotykają się ze zdecydowaną odmową. Dzwonię do znajomego funkcjonariusza Straży Granicznej, zarządzającego tym odcinkiem. Błagam, by dał dziewczynie zgodę na wejście do matki. Postawił warunek: że dziewczyna przejdzie do Terespola, czyli oficjalnego przejścia granicznego. Sto kilometrów, trzeba pokonać rzekę.