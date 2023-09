Oni już obejrzeli film Holland. Mają jednoznaczne wnioski

"Zielona granica" nie przestaje wzbudzać emocji. Politycy Zjednoczonej Prawicy od kilku dni prowadzą kampanię oczerniającą nowy film Agnieszki Holland. "To paszkwil" - pisze wiceminister Sebastian Kaleta. Pojawiają się też jednak liczne głosy zachęcające do pójścia do kin. "Wstrząsający", "film, który trzeba zobaczyć" - czytamy w sieci.