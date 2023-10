Na tym polu Hamas wygrywa. Ekspertka mówi wprost

- Ostatnie lata przyzwyczaiły nas, że bez względu na to, co się dzieje w Strefie Gazy czy na Zachodnim Brzegu, to zainteresowanie świata problemem palestyńskim, w tym zwłaszcza mediów, było niewielkie. Także w świecie arabskim - mówiła dr Agnieszka Bryc w programie "Newsroom WP". Wskazała, że tragiczne wydarzenia z 7 października początkowo sprawiły, że sympatie świata ulokowały się po stronie Izraela. Jednak zdecydowała siłowa odpowiedź Jerozolimy - przede wszystkim masowe bombardowania Gazy - spowodowała, że "ożyły sentymenty i aktywistyczne postawy po stronie palestyńskiej". - Ten aktywizm, masowe demonstracje propalestyńskie, to jest sukces Hamasu. On doprowadził do tego, że problem palestyński przestał być wpisywany wyłącznie w problematykę wewnątrz izraelską i stał się ponownie tematem numer jeden w polityce regionalnej. To jest duży sukces Hamasu i na razie to on wygrywa wojnę informacyjną - stwierdziła ekspertka.

