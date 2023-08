Na bruk po toksycznym pożarze. Wszyscy pracownicy dostali wypowiedzenia

"Tendencja jest spadkowa, ale do pracy na 8 godzin dziennie wrócić nie możemy" - przekonuje prezes Meblomartu Mateusz Szypski w oświadczeniu wysłanym do Wirtualnej Polski. I rozkłada ręce. To on właśnie wręczył pracownikom 3-miesięczne wypowiedzenia. Na tym, które dostał pan Leszek, można przeczytać krótkie uzasadnienie: