Morawiecki: w SN jest kilkunastu sędziów ze stanu wojennego

Wraca pytanie o przeszłość członków Sądu Najwyższego. Według premiera, może chodzić nawet o kilkanaście osób, które wydawały wyroki podczas stanu wojennego.

– Informacje, które się pojawiły z tego wielce szacownego środowiska są zupełnie nieprawdziwe. Otóż w dzisiejszym Sądzie Najwyższym jest przynajmniej 10, a raczej kilkunastu sędziów ze stanu wojennego – powiedział Mateusz Morawiecki . Dodał również, że sędziowie ze stanu wojennego to ludzie "którzy wykonywali wyroki przede wszystkim na działaczy Solidarności i to wyroki haniebne".

Premier Morawiecki odniósł się również do lustracji wśród polskich sędziów. – Dla mnie jako młodego człowieka wtedy, który walczył o demokrację, o wolność, jest to coś co uwłacza elementarnej sprawiedliwości, że musimy w ogóle debatować na ten temat. To jest pokłosie niestety tego, że w 1989 i 1990 roku nie zrobiliśmy lustracji, dekomunizacji środowiska sędziowskiego – mówił podczas konferencji prasowej.