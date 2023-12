Morawiecki przed expose: zwycięstwo PiS zapewne niewystarczające

Morawiecki przed expose: zwycięstwo zapewne niewystarczające

- Przed jutrzejszym przemówieniem naturalnie wracam myślami do dwóch poprzednich zaprezentowanych przeze mnie w 2017, a potem w 2019 roku. Wielu z was może zastanawiać się, czy poniedziałkowe expose będzie tym najtrudniejszym. Wybory w których Prawo i Sprawiedliwość odniosło zwycięstwo, ale zapewne niewystarczające do objęcia władzy, praca nad budowaniem większości dla koalicji Polskich Spraw w parlamencie, możliwa zmiana władzy - wszystko to sprawia, że po 15 października napięcie polityczne w ostatnich tygodniach rosło z dnia na dzień - zaznaczył Morawiecki.