Gorąca wymiana zdań u Kłeczka. "Byłem jedynym politykiem, który uścisnął panu dłoń"

- Wszystko co pan powiedział to dowody, że jest pan w strachu. Widziałem pańską rozmowę z senatorem Libickim, który mówił do pana z dużym uśmiechem - mówił Michał Gramatyka. - Widzi pan, mając takie wsparcie trudno się bać. Nawet pana - kontrował Miłosz Kłeczek oklaskiwany przez publiczność. Michał Gramatyka powiedział prowadzącemu program, że jest w studiu z szacunku wobec niego.