"Wiadomości" TVP reagują na wpis PO. Przepytali posłów nowej koalicji

TVP przepytała posłów nowej koalicji

Następnie widzom TVP ukazał się pracownik Telewizji Polskiej dopytujący posłankę KO Kamilę Gasiuk-Pihowicz, kto wymyślił program 800 plus. - Przejdzie pani to przez gardło? 800 plus nie było jednym ze 100 konkretów, a przedstawiacie to tak, że to był wasz konkret - mówił reporter.