Sprowokowali kpiny. Lawina komentarzy po wpisie PO

Późnym popołudniem w sobotę na oficjalnym koncie Platformy Obywatelskiej w portalu X pojawił się nowy wpis. Dotyczył programu 800 plus. "Nowy rok zacznie się od wypłaty 800 plus! I to jest konkret!" - napisano. Natychmiast kpiąco zareagowali politycy PiS. "Dobrze, że nie napisali że to ich pomysł" - skomentował Waldemar Buda.