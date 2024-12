Lasy Państwowe, podróże leśników i nieracjonalne wydatki. Byli dyrektorzy wiecznie w drodze

Kilometrówkę dyrektorów i wydatki na zastanawiające cele prześledziła "Gazeta Wyborcza". Były dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica przejechał aż 125 tysięcy kilometrów, bo w każdy piątek kierowca wiózł go do domu na Śląsk, a w poniedziałek przywoził do Warszawy.