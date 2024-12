Ruszyła sprzedaż TVN. Oto, co mówią pracownicy

Według informacji Reutersa, Warner Bros. Discovery rozpoczęło przygotowania do sprzedaży TVN, a bank inwestycyjny JPMorgan kontaktuje się z potencjalnymi nabywcami . Na liście zainteresowanych są m.in. węgierska TV2 Media oraz czeska PPF Group.

Jak podaje portal Wirtualne Media, obawy pytanych pracowników dotyczą głównie potencjalnego przejęcia przez inwestorów z Węgier , co mogłoby wpłynąć na niezależność dziennikarską.

Sprzedaż rusza pomimo wpisania przez premiera Donalda Tuska stacji na listę spółek strategicznych. Ewentualna transakcja tym samym będzie wymagała zgody rządu po konsultacjach m.in. z Agencją Wywiadu . Premier nie chce, żeby stacja trafiła w ręce rosyjskie czy chińskie albo do firm powiązanych z takim kapitałem.

Katarzyna Kieli w liście do pracowników podkreśliła, że niezależność dziennikarska pozostanie kluczowa. Jednak list nie rozwiał obaw pracowników, którzy odczuwają niepewność co do przyszłości stacji.