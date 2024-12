KRRiT krytykuje decyzję o ochronie Polsatu i TVN

18 grudnia Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie rozszerzające listę podmiotów podlegających ochronie o Telewizję Polsat i TVN . KRRiT podkreśla, że decyzja ta została podjęta bez konsultacji z Radą, co narusza jej konstytucyjną rolę jako organu kontrolnego w dziedzinie radiofonii i telewizji.

KRRiT zaznacza, że nie była informowana o planowanym nadzorze nad mediami prywatnymi przez Radę Ministrów. Według Rady, takie działania mogą być próbą uzurpacji jej kompetencji i " mogą stanowić wstęp do wywierania przez administrację rządową wpływu na treść programu uzależnionych od siebie nadawców prywatnych " - napisano.

KRRiT ostrzega, że zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów są niezgodne z przepisami prawa wyższej rangi, co może prowadzić do odpowiedzialności karnej niektórych osób oraz odszkodowań ze strony Skarbu Państwa. Rada podkreśla, że tylko ona jest właściwa do badania przesłanek dotyczących koncesji na rozpowszechnianie programów.