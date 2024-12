"Niebywałe". Sprawa pieniędzy dla PiS coraz mocniej dzieli PKW

Wojciech Hermeliński w rozmowie z WP podkreśla, że według niego niezwłoczne postanowienie o przyjęciu sprawozdania finansowego, nie ma zastosowania w przypadku, jeśli członkowie PKW mają fundamentalne wątpliwości w sprawie tego, czy decyzję wydał właściwie umocowany organ. – Jeżeli większość w PKW wychodzi z założenia, że nie wie, czy decyzję wydał sąd powołany i obsadzony zgodnie z prawem, to w moim przekonaniu nie ma tu pierwszeństwa w powoływaniu się na niezwłoczność. - Uważam, że to posunięcie o odroczeniu decyzji jest trafne – dodaje były szef PKW.

- Ta obiegówka miała służyć przede wszystkim w drobnych, technicznych sprawach. To, co zrobił przewodniczący Marciniak, to jednak jest niebywałe. Kuchennymi drzwiami próbował wprowadzić uchwałę w sprawach fundamentalnych, bo ocena sprawozdań finansowych komitetów wyborczych to jest jedna z fundamentalnych kompetencji PKW. Wyznaczony został krótki termin przed świętami, chyba licząc, że może ktoś w świątecznym rozgardiaszu wśród dziewięciu uchwał czegoś nie doczyta. Takie sytuacje są nie do pomyślenia. Przewodniczący Marciniak dąży do tego, żeby jak najszybciej podjąć uchwałę na podstawie, której wypłacone będą pieniądze dla PiS – komentuje Hermeliński.