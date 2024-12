Szef PKW odpowiada Kaliszowi. "Wprowadzające w błąd wypowiedzi"

Marciniak dodał, że wbrew temu, co twierdzi Kalisz, "tryb obiegowy został zarządzony, by podjąć nie 9, lecz tylko 3 uchwały i - nie jak twierdzi mec. Kalisz w nieistotnych sprawach - ale w sprawach niecierpiących zwłoki".

Jedna z uchwał miała dotyczyć wygaśnięcia funkcji jednego z komisarzy wyborczych, który zrzekł się jej pełnienia w ubiegłym tygodniu. Trzeba też było powierzyć pełnienie tej funkcji innemu komisarzowi wyborczemu. "Poza tym, w takiej sytuacji trzeba się niezwłocznie zwrócić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wskazanie kandydatów na tę funkcję" - dodał szef PKW, przypominając, że co tydzień odbywa się w Polsce kilka wyborów, np. uzupełniających.

"Wreszcie, wbrew temu, co twierdzi mec. Kalisz, w dniu 16 grudnia 2024 r. nie zapadła uchwała o odroczeniu rozpatrzenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r., albowiem zgodnie z art. 161 § 3 Kodeksu wyborczego, PKW podejmuje uchwały jedynie w zakresie swoich ustawowych uprawnień, a co więcej - Kodeks wyborczy, w przeciwieństwie do innych ustaw, nie przewiduje podstawy prawnej do odroczenia lub zawieszenia postępowania w sprawach wyborczych" - stwierdził Sylwester Marciniak, dodając, że na posiedzeniu tym nie został podjęta żadna uchwała.