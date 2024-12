"Budda" na wolności. Prokuratura tłumaczy decyzję

- Na chwilę obecną nie informujemy o przyczynach tej decyzji prokuratura. Oczywiście prokurator wydał stosowne postanowienie, które jest uzasadnione , natomiast z uwagi na pewną taktykę procesową prosił, żeby na razie ich nie przekazywać, bo mogłoby to zaszkodzić postępowaniu - wyjaśnił Nowak.

Prokurator zaznaczył, że mimo zmiany środków, nadal istnieją powody do ich stosowania. - Są oni nadal podejrzani, i w tym zakresie nic się nie zmieniło, a więc nie jest tak, że przyczyną uchylenia tego aresztu były jakiekolwiek wątpliwości co do popełnienia czynu zabronionego - dodał. Zastosowano poręczenie majątkowe, dozór policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju. Poręczenie wynosi 2 miliony złotych dla Kamila L. i milion złotych dla Aleksandry K.