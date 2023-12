Poseł ostrzega Sasina. "Znajdzie się dla niego paragraf"

Sejm przyjął w czwartek uchwałę ws. powołania komisji śledczej do zbadania legalności wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Ma również powstać komisja, która zbada tzw. aferę wizową. - Gdy władzę przejmie nowa większość i zostanie ona przekazana w ręce tych, którzy te wybory wygrali, coraz więcej osób będzie pokazywać, jak wyglądały rządy PiS - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Odniósł się też do słów Jacka Sasina, który stwierdził, że to opozycja odpowiada za fakt, że wybory kopertowe się nie odbyły. - To jest zaklinanie rzeczywistości. Wybory przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, a nie Poczta Polska. To jest pierwsza rzecz, którą komisja ustali. Minister Sasin jest jednym z najbardziej zamieszanych w te nieprawidłowości. Myślę, że dla niego też znajdzie się odpowiedni paragraf - podkreślił Gramatyka.

