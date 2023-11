Pierwszy ważny projekt i już kontrowersje. W sieci lawina komentarzy

"Czy Paulina Hennig-Kloska jest kandydatką kancelarii prawno-podatkowej Accace (to jej pracownik rzekomo miał mieć wpływ na projekt, co nie jest prawdą - red.) na konstytucyjnego ministra w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej? Poważnie Panie Szymon Hołownia? Mnie to nie bawi" - stwierdził wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Wpis usunął. Zostawił jednak inny, w którym domaga się komisji śledczej w tej sprawie.