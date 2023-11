Koalicja gasi pierwszy pożar, a PiS zaciera ręce. Jest zapowiedź poprawek

Fala krytycznych komentarzy doprowadziła do pilnego spotkania koalicjantów podczas której ustalono, że konieczne będą poprawki. - To pierwszy wizerunkowy kryzys, z którego PiS korzysta i grzmi o "aferze wiatrakowej". Nie damy się tym manipulacjom, ale projekt mógł być lepiej przygotowany. Przecież nie po to przedstawiamy nasz pomysł, żeby wystawiać go od razu na strzał - mówi nieoficjalnie ważny polityk Trzeciej Drogi.