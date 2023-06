Morawiecki ośmieszony. Grecja właściwym krajem do osądzenia zabójcy 27-letniej Anastazji

Po kilku dniach wrzawy głowy ochłonęły. Minister Ziobro przyznał, że sprowadzenie bandytów do Polski, byłoby dla nich korzystnym rozwiązaniem. Nawet "prezentem", bo nasz system odpowiedzialności "przewiduje o wiele niższe rygory odpowiedzialności karnej niż we Włoszech". Miał rację, ponieważ włoski sąd utrzymał karę 16 lat więzienia dla głównego sprawcy napaści i gwałtu. W Polsce za to przestępstwo grozi do 12 lat więzienia.