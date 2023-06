Śmierć Anastazji w Grecji, Morawiecki zapowiada osądzenie sprawców w Polsce. Co na to eksperci?

Mateusz Morawiecki chce, by sprawcę zabójstwa 27-letniej Anastazji skazać w Polsce. - Dlatego zwrócimy się do Grecji o wydanie podejrzanego, aby stanął przed polskim sądem - zapowiedział premier. Eksperci w rozmowie z WP przekonują, że nie będzie to łatwe, a tamtejsze władze mogą nie wyrazić zgody.