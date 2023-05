Morawiecki o "lex Tusk": nie ma tu żadnego zagrożenia

- Co do ostatniej ustawy - tu nie ma zagrożeń, że jakaś osoba, która będzie poddana tej weryfikacja zostanie pozbawiona możliwości kandydowania na przykład w wyborach do Sejmu. (...) Chcemy usunąć wszelkie wątpliwości; według mnie, one nie są uzasadnione. Chciałbym powiedzieć, że każda decyzja komisji będzie poddana końcowej decyzji niezależnego, niezawisłego sądu - nie jednej, ale dwóch instancji, więc nie ma tu żadnego zagrożenia, że ta komisja może mieć na proces polityczny i następne wybory - zapewnił Morawiecki. Dodał, że nie ma wątpliwości, że decyzje komisji będą weryfikowane przez sądy.