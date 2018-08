Morawiecki "negocjował" wejście do UE. Cimoszewicz: "To są przechwałki Pinokia"

- To są przechwałki Pinokia - tak były premier Włodzimierz Cimoszewicz w rozmowie z WP komentuje kontrowersyjne wystąpienie Mateusza Morawieckiego w Sandomierzu. Szef rządu zasugerował, że odegrał bliżej nieokreśloną, choć niezwykle ważną rolę w negocjacjach dotyczących wejścia Polski do UE. - Pofantazjował sobie - kpi z Morawieckiego Cimoszewicz.

Słowa Morawieckiego wywołały burzę. - Nic pan nie negocjował. Proszę choć poczekać do czasu, kiedy umrę - tak do stwierdzenia premiera odniósł się zdenerwowany Leszek Miller (chcieliśmy dopytać polityka SLD o te słowa, ale Miller poinformował nas, iż jest obecnie za granicą). - Z kim negocjował Morawiecki i co? - dopytywał Leszek Balcerowicz.

"Kabotyństwo, głupota"

Czy mógł odegrać znaczącą rolę - a tak przecież zasugerował - w "negocjacjach" dotyczących przystąpienia Polski do UE? - Trzeba sobie uświadomić, kiedy dokładnie w 1998 r. trafił do departamentu, kiedy się negocjacje rozpoczęły, i kiedy, w tym samym roku, Morawiecki, odszedł do Banku Zachodniego. On był parę miesięcy w departamencie, w okresie, kiedy negocjacje dopiero się rozpoczynały. One trwały potem cztery lata! Więc ktoś, kto uczestniczył w pierwszych tygodniach tego wieloletniego procesu, nie może mówić, że coś wynegocjował. A jeśli tak mówi, to jest niepoważny - przyznaje jednoznacznie Włodzimierz Cimoszewicz. Były premier obecnego szefa rządu nazywa "kabotynem" i twierdzi, że "brzmiał po prostu głupio".