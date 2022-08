Młodzież popierająca PiS. W sieci zawrzało, fala komentarzy

Zdjęcie z Tuskiem obok grafiki z Hitlerem i Stalinem

Na Twitterze popularne były nagrania, w których młodzieżówka PiS komentowała słowa Leszka Millera o Polsce oraz apelowała do Tuska, by nie krytykował podręcznika do przedmiotu Historia i teraźniejszość. Dowodzono tam, że w książce prof. Wojciecha Roszkowskiego nie ma mowy o in vitro, a o laboratoriach ludzi w Chinach. Wzmianka o in vitro ma jednak zostać wykreślona z podręcznika.