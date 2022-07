Antywojenne murale zdewastowane. Chuligani nagrani przez monitoring

"Grupa czterech wyrostków najpierw na niezamalowanej jeszcze powierzchni muru napisała kilka prorosyjskich i antyukraińskich haseł (na zdjęciu 3 pokazujemy tylko te niewulgarne), po których dzisiaj już nie ma śladu, bo nasze służby już to zamalowały. Jednak to młodym wandalom nie wystarczyło i dodatkowo zniszczyli jeszcze 3 murale, w tym - co szczególnie bolesne - poruszające dzieło poświęcone ofiarom rosyjskiej masakry cywilów w Buczy, namalowane przez pochodzącą z Ukrainy studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku" - podała PKM.