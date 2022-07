Zaginięcie Iwony Wieczorek. Były policjant odkrywa kulisy sprawy

Rutkowski wprowadził do sprawy dużo szumu i wypuszczał sporo informacji w medialny obieg, które później okazywały się niewypałem. Ale to on na początku sprawy, a co policjanci całkowicie zbagatelizowali, zwrócił uwagę na zabezpieczenie monitoringu. Funkcjonariusze zachowali się wówczas mało profesjonalnie, a powinni to zrobić w pierwszej kolejności. Natomiast później, częściej widzieliśmy jego telewizyjne występy i konferencje prasowe, tyle że jego działania nie przyniosły efektów. Nie jestem przeciwny angażowaniu przez bliskich prywatnych detektywów do takich spraw, byle tylko prowadzone przez nich czynności nie przeszkadzały i nie utrudniały śledztwa. W przypadku Rutkowskiego miały miejsca spięcia z policją i to sprawie się nie przysłużyło.