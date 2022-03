Skandaliczne słowa na sesji sejmiku. Radna chce konsekwencji

Wulgaryzm wobec kobiet na sesji sejmiku

Początkowo nie było wiadomo, kto był autorem tych słów - sesja po raz ostatni odbywała się zdalnie. - To było do mnie? - pytała radna Hanna Zych-Cisoń z KO. - Przepraszam, kto to powiedział i do kogo to było skierowane? Proszę o wyjaśnienie tego, to jest skandaliczne - dopytywała Danuta Wawrowska z Nowoczesnej, która należy do klubu KO.