Lewica chce zmian w prawie. Chodzi o gwałty randkowe

Obecne prawo "nie przystaje do rzeczywistości"

- To są w większości sytuacje, kiedy ofiara znała sprawce, to są tzw. gwałty randkowe. Bardzo młode osoby zostały odurzone i nie mogły świadomie wyrazić zgody – mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską.

Posłanka odniosła się też do zarzutu przeciwników projektu, którzy przekonują, że trudno będzie udowodnić przed sądem czy była zgoda na kontakt seksualny przez co zaproponowane przez Lewicę prawo będzie ciężko wyegzekwować.

- Jeżeli jesteśmy w stanie po latach udowodnić pedofilowi, że zgwałcił dziecko, to tym bardziej będziemy w stanie udowodnić coś, co zaistniało całkiem niedawno i pozostawiło potworne ślady w psychice ofiary” – powiedziała Kucharska-Dziedzic.

Sądy sobie poradzą

Według niej, sądy poradzą sobie z egzekwowaniem takiego prawa. Dodała, że obecnie wymiar sprawiedliwości dysponuje "całym zestawem narzędzi” do radzenia sobie z tego typu trudnościami. Wymieniła tu biegłych psychologów czy lekarzy, którzy będą mogli stwierdzić wiarygodność zeznań ofiary, a także to czy są na jej ciele są ślady gwałtu.

O zmianę definicji apelował Rzecznik Praw Obywatelskich

Obecnie obowiązujący przepis w Kodeksie karnym stanowi, że do gwałtu dochodzi, gdy ktoś doprowadza do obcowania płciowego "przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem". O zmianę tego zapisu apeluje m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich odwołując się do aktów prawa międzynarodowego, w tym do Konwencji przeciw przemocy wobec kobiet, proponując, by definicja gwałtu była oparta na braku zgody na współżycie, a nie na konieczności stawiania widocznego oporu.