"Barbarzyństwo". Tak umiera Pojezierze Gnieźnieńskie

Pierwszy węgiel wydobyto w Tomisławicach w 2010 roku. - Gopło ma to do siebie, że przepływa przez nie rzeka Noteć. Dodatkowo są tam dwie tamy, więc można regulować poziom wody - wyjaśnia mężczyzna. - Nikt nie wierzył, że jeśli odkrywka przestanie działać, to tej wody zabraknie. Tomisławice mają swój termin działania określony do 2030 roku, choć prawdopodobne jest to, że zostaną wygaszone wcześniej. Już teraz odkrywka sprawiła, że na odcinku 30 kilometrów zniknęła Noteć - alarmuje.