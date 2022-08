Rzecznik Praw Dziecka interweniuje. "Jednak nie zapadł w śpiączkę"

Po tym jak podręcznik do przedmiotu Historia i Teraźniejszość, autorstwa prof. Wojcieszka Roszkowskiego, ujrzał światło dzienne, szybko pojawiły się głosy krytyczne. Chociażby ze względu na fragment dotyczący metody in vitro, która została porównana do hodowli i produkcji dzieci.