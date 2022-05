"Najdroższy minister". Tusk zapowiada wniosek o wotum nieufności dla Ziobry

Wotum nieufności dla Ziobry. Tusk apeluje do Kaczyńskiego

"Co takiego Zbigniew Ziobro ma w ręku, że prezes Kaczyński boi się usunąć tego ewidentnego szkodnika? Jakimi papierami szantażuje prezesa? Panie Jarosławie Kaczyński, jeśli boi się pan zagłosować przeciwko panu Ziobrze, przeciwko usunięciu go z rządu, opozycja może to zrobić swoimi rękami" - zadeklarował Donald Tusk.