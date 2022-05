Karuzela śmiechu w TVP Info. Wywołał ją Janusz Kowalski

- Donald Tusk jest konsekwentny w jednej rzeczy: tak jak w latach 2007-2014 był najbardziej proputinowskim premierem III RP, tak samo i dzisiaj, w sposób konsekwentny, wspiera Putina. Jeżeli szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk inicjuje debatę przeciwko Polsce (w Parlamencie Europejskim–red.) - również w święto 3 maja, co jest w ogóle skandalem – i politycy Platformy Obywatelskiej nie głosują za interesami Rzeczypospolitej, no to jak to inaczej nazwać jak nie zaprzaństwo, czy jak nie Targowica? To jest po prostu absolutnie coś niewyobrażalnego - byli polscy premierzy głosują jak brukselczycy, żeby w Polskę po prostu uderzać. Nie znam takich polityków w Niemczech, we Francji, we Włoszech, którzy po prostu robią wszystko tylko, żeby się przypodobać brukselczykom i uderzają we własną ojczyznę - grzmiał z oburzeniem Kowalski.