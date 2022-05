PE przyjął rezolucję ws. KPO. "KE musi się bardziej postarać"

Szydło: walka przeciw Polsce to działanie na rzecz Putina!

"Polska ofiarnie pomaga milionom ukraińskich uchodźców oraz wspiera walczącą Ukrainę. Jak na to reagują posłowie do PE? Wydają rezolucję wzywającą KE do dalszego blokowania KPO dla Polski, a nawet do odbierania innych środków. Walka przeciw Polsce to działanie na rzecz Putina!" - skomentowała rezolucję na Twitterze była premier RP, a obecnie europosłanka PiS, Beata Szydło.