Gorąca dyskusja o polityce i żołnierzach wyklętych w studiu TVP Info

- Jeżeli mówi się o zbrodniarzach wśród wyklętych, to jest to powielanie stalinowskiego języka - powiedział w TVP Info Błażej Spychalski. W studiu prowadzono burzliwą dyskusję dotyczącą m.in. żołnierzy niezłomnych i nadchodzących wyborów do PE.

Paweł Szefernaker ostro atakował ideę Koalicji Obywatelskiej (TVP Info)

- Idą państwo pod jednym sztandarem z panią Senyszyn, z panem Mieszkowskim. Ludzie będą głosowali na was, a wejdą tacy ludzie jak oni - zauważył w programie TVP Info "Woronicza 17" Paweł Szefernaker. Polityk PiS skierował swoje słowa do przedstawiciela PSL. – Są sprawy, które nas łączą, takie jak pozycja polski w UE - bronił się Krzysztof Hetman z PSL.

Joanna Senyszyn w ostatnim czasie wzbudziła kontrowersje wpisami o żołnierzach wyklętych. Twierdzi, że to "banda wyrzutków społecznych, nierobów i frustratów czekających na III W", która "wróci na śmietnik". Uważa, że "zamordowali 5 tys. cywilów, w tym 187 dzieci, grabili, gwałcili, torturowali, zastraszali Polaków odbudowujących kraj".

- W Warszawie zmienia się ulice z nazwami bohaterów i 13 grudnia za rządów PO przywraca się komunistów na patronów ulic. To, że tacy politycy jak pani Senyszyn z takim poparciem to mówią i jakie mają poparcie, to nie jest groźne. Ale to, co się robi w Warszawie, jest groźne - kontynuował Szefernaker.

"Haniebne słowa". Gorąca dyskusja o wyklętych

Odpowiedział mu polityk. - To jak można do jednego worka wrzucać bohaterów z tymi, co na latarniach wieszali np. ciężarną kobietę? Trzeba mówić o prawdzie - stwierdził Mieczysław Suchoń.

W dyskusji zabrał głos również rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. – Jeżeli mówi się o zbrodniarzach wśród wyklętych, to jest to powielanie stalinowskiego języka. Każdy, kto był przeciwnikiem komunistycznego systemu władzy, był traktowany jako wróg ludu. Nie możemy dać sobie wmówić, że tak było - powiedział Błażej Spychalski.

Szefernaker ocenił, że z ust polityków partii postkomunistycznej i partii Nowoczesna padły "haniebne słowa". - Jesteście planktonem politycznym - uznał.

Źródło: 300polityka.pl