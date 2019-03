Dominik Tarczyński: mamy wnuków sowieckich oprawców w Sejmie

Poseł PiS Dominik Tarczyński ostro odniósł się do krytyki, jaka spotkała Żołnierzy Wyklętych ze strony polskich polityków. Tarczyński twierdzi, że to akcja zorganizowana przez beneficjentów systemu komunistycznego w Polsce.

- Są to najczęściej ludzie, którzy są bezpośrednio, a czasem pośrednio związani z poprzednim systemem. Przypominam, że mamy wnuków sowieckich oprawców w obecnej kadencji Sejmu. Jest to sztafeta pokoleń, w której bierzemy udział, i naszym celem jest bronić dobrego imienia tych, którzy bronili dobrego imienia Polski. Widziałem prowokacje Senyszyn i Czarzastego. Moim zdaniem była to akcja zaplanowana na to, aby się wypromować - powiedział w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl.