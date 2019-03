"Bestialsko ich mordowano". Beata Szydło o Żołnierzach Wyklętych

- Ubeccy oprawcy poddawali ich nieludzkim torturom - mówi w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wicepremier Beata Szydło. Z okazji 1 marca, prezydent Andrzej Duda wręczy w piątek ważne odznaczenia, a w całej Polsce odbędą marsze i uroczystości.

Msza, marsze i uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza

"Choć Żołnierze Wyklęci oddawali ojczyźnie to, co najcenniejsze, dla władz PRL - i niestety, do dzisiaj przekonujemy się, że nie tylko dla nich - byli członkami bandy reakcyjnego podziemia, niegodnymi szacunku, wdzięczności i... życia. Chwała Żołnierzom Wyklętym!" - napisał w piątek na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który również zachęcił Polaków do upamiętnienia poległych.