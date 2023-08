Minister Adamczyk o sygnale radio-stop. "System radiowy działa jak zawsze"

Co z rosyjskim hymnem?

Minister odmówił komentarza w sprawie rzekomo słyszanego rosyjskiego hymnu. Jeszcze raz podkreślił, by pozwolić służbom pracować i wyjaśniać całą sytuację. Podkreślił, że Polska jest gotowa do tego, by poradzić sobie z jakimikolwiek nieuprawnionymi działaniami z zewnątrz.