Paraliż na torach. Ekspert ostrzega: "Istnieje ryzyko dla pasażerów"

- Problemem systemu radio-stop jest to, że jest on bardzo prosty, był projektowany kilkadziesiąt lat temu. Trudno uniemożliwić emisję sygnału, który służy do zatrzymania pociągu w razie faktycznego niebezpieczeństwa. Potencjalnie jest możliwe ustalenie osób odpowiedzialnych za emisję tego sygnału, ale to wymaga dużo pracy - wyjaśnia dr Michał Piekarski z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.